巴西蛋流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲准，政院第一時間態度不承認也不否認，直至消息曝光後4小時，才發聲明澄清已慰留。前立委郭正亮18日在《大新聞大爆卦》指出，農業部現在完全是空城，立委殺過去也找不到官員，但21日立法院開議後將迎來總質詢，國民黨立委不會對行政院長陳建仁客氣，藍營若取得經濟委員會召委，也會安排陳吉仲專案報告，巴西蛋加上登革熱2大議題將燒到11月，會不得了。

郭正亮表示，Linbay好油的臉書就寫，這件事從頭到尾的決策者是林聰賢，坦白講，英系跟蘇貞昌，他們一定是聽到一些訊息：陳吉仲你幹嘛去護航他？一定有人有這個意見！所以英系就覺得說，陳吉仲你怎麼那麼憨？你應該叫林聰賢出來講啊！

「我剛剛還看到陳椒華委員去衝農業部，結果一個官員也沒有！完全是空城！」郭正亮提到，她進去就說：直接給我資料！結果沒有官員？「我真是服了農業部！」

郭正亮指出，這事件就這樣繼續擺盪，這個禮拜四國會將要開議，接下來就是總質詢了。陳椒華非常火大，她就說：我要求副閣揆鄭文燦備詢！她說閣揆陳建仁從來都不講話，都是鄭文燦在講話。你就知道已經有點荒唐，亂七八糟！

郭正亮說「因為下禮拜一定是總質詢、部會質詢，然後就開始了！」馬千惠提到，禮拜四是陳吉仲到行政院會先報告，禮拜五22日是陳建仁要到立法院專案報告。郭正亮強調，陳吉仲行政院報告你不會知道，第一個關卡就是，國民黨估計也不會對陳建仁客氣，也會要求陳吉仲上台。

郭正亮直言，第二個就是委員會，一定會要求排專案報告，那民進黨會不會擋？因為現在還不知道召委，農業部是屬於經濟委員會，國民黨有可能有一席召委，現在還不知道。如果國民黨有召委，他要排專案報告，民進黨會不會擋？這個會期國民黨設定就是兩大議題，一個就是巴西雞蛋，另外一個就是登革熱，這兩個問題其實都很難處理！登革熱會拖到11月，台南已經接近8000了，「所以，不得了！」