市場本周將迎來超級央行周，全球交易量最大的10種貨幣中，就有6大貨幣的央行將在本周舉行利率會議。投資人最關注的除了美國聯準會（Fed），還有日本央行。市場普遍預期Fed維持利率不變。另外，美國汽車工人工會（UAW）進行的大罷工與美國聯邦政府關門風險是否衝擊美國經濟表現，也是各界評估的重點。

截至台北時間18日晚間11點40分，道瓊工業指數上漲71.24點（或0.21%），暫報34689.48點；那斯達克指數上漲26.77點（或0.20%），暫報點13735.10點；標普500指數上漲11.55點（或0.26%），暫報4461.87點；費城半導體指數上漲13.04點（或0.38%），暫報3489.44點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果、谷歌母公司Alphabet與臉書母公司Meta上漲，蘋果漲幅近2%，微軟與亞馬遜小跌。半導體類股方面，輝達小跌0.18%，超微漲0.78%，台積電ADR跌0.24%，聯電ADR跌0.89%。

Fed將於台灣時間21日凌晨2點宣布最新利率決策。市場人士認為，Fed對於升息的立場正在發生重要轉變，可能會在9月暫停升息，並更加仔細審視未來的升息路徑。