巴西蛋流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲准，政院第一時間態度不承認也不否認，直至消息曝光後4小時，才發聲明澄清已慰留。精神科醫師沈政男指出，陳吉仲面臨去留關卡，壓垮駱駝最後一根稻草是雞蛋效期標錯與過期雞蛋下落講不清楚，這是平抑物價太過的代價。雞蛋跟疫苗一樣寧過剩別短缺，而疫苗該問責的人現在賴陣營擔任什麼工作？他奉勸賴別學蔡英文耍高冷，蔡的人馬更是能避就要避得遠遠。

「壓垮駱駝的最後一根稻草，是雞蛋效期標錯與過期雞蛋下落講不清楚！」沈政男17日在臉書發文表示，這其實是整體官僚體制行政效能的問題，而陳吉仲是管政策，不是他能夠掌握。這事情一開始是誰下令要平抑蛋價？你看日本，就是放任雞蛋價格上揚，因為禽流感控制以後很快就會下跌，但台灣，長期以來就是在那邊耍控制慾，一定要把雞蛋價格壓得死死的。其實不只雞蛋，電價油價也是這樣，用意都是為了選情。

沈政男提到，雞蛋便宜的時候，台灣蛋農沒賺頭，然後價格飆漲以後，你又進口巴西雞蛋，寧願讓巴西蛋農賺錢也不給台灣蛋農回饋，就因為兩個字：選情。事實證明，這一波蛋價飆漲很快就回跌，你進口那麼多巴西雞蛋根本賣不完，於是只能放到過期。

沈政男指出，這就是平抑物價太過的代價，因為你沒辦法算出供需的平衡點，就只能亂猜。你看日本，蛋價飆漲，大家就暫時不要吃蛋，等到囤積的人賣不出去，價格就會回跌，結果台灣在那邊胡亂干預，一定要讓大家三餐都吃到蛋餅，外加蛋糕甜點，你說雞蛋價格如何不會越搞越亂？

「雞蛋跟疫苗一樣，寧願過剩，不願短缺！」沈政男強調，試問疫苗進口問題，誰要負責？那人現在在賴清德陣營擔任什麼工作？所以說2024選情已經出現轉捩點，絕對不是不可能。「哥還是要奉勸賴清德，不要走蔡英文那樣的路線，凡事耍高冷，『一副我都是為你們好！』的模樣。」

沈政男直言，「蔡英文的人馬，能避就一定要避得遠遠的啊！」