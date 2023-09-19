華為推全新旗艦手機Mate60Pro，傳中芯國際用7奈米技術供應晶片支援，王者歸來熱潮引發美國警惕。美國10名眾議員近日向拜登政府喊話，要求更大力度全面制裁華為和中芯，撤銷當前貿易許可證。前立委郭正亮18日在《亮點交鋒》節目直批，美國要把華為、中心所有子公司列入黑名單，衍生、繼任公司產品全不准進口，包括已賣掉的榮耀手機，這簡直是瘋了，美國會企圖用政府力量來對付一家公司，還是文明國家嗎？

「他們的7點主張，態度之兇悍，這個就考驗拜登政府，你對共和黨來勢洶洶，要求要制裁華為，你拜登政府怎麼因應？」郭正亮表示，「現在還不知道，可是你看共和黨，我覺得這簡直是瘋了！」

郭正亮指出，項目包括要禁止中芯國際生產的產品進入美國，要把中芯國際跟華為，還有所有他們的子公司都列入黑名單，要啟動美國商務部的EAR（出口管制條例）機制，把華為還有他所有的子公司，還有衍生的公司、還有繼任的公司的產品，全部不准進口！

「這還包括榮耀手機在內！這個簡直是不可思議！」郭正亮強調，榮耀手機都已經賣掉了，他說這個是起源自華為，也要禁！「這簡直是瘋了！」

郭正亮提到，還有第5點，目前給予華為還有中芯所有的執照，全部作廢！然後針對中芯國際還有華為的高管，要啟動刑事訴訟！

「這個是美國國會的要求，完全不演了！」郭正亮直言，你當初禁華為，還要講一點國安的理由，現在什麼都講不出來了？就全部列黑名單，全部不准交易，拒絕往來戶，就這樣幹！「你美國還是一個文明國家嗎？有這樣的國家嗎？用一個國家的政府，還有國會，來對付一家公司？」