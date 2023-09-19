隨著美加韓3國聯合演習在黃海展開，中共解放軍也擺開陣式強勢應對，這種在同一時間、同一區域進行針鋒相對的軍事演習，實為近數十年來僅見。不得不讓人懷疑，或許黃海水底下真有什麼類似20年前中共潛艇海難的重大情報，值得中共必須冒著擦槍走火的危險阻撓美軍靠近黃海，國防軍事界也緊繃神經仔細觀察這場可能是庫斯克號（K-141 Kursk）以來最嚴重的潛艇失事情報攻防戰。

中共潛艦海難的傳言出自於8月22日社交媒體X（前Twitter）上的貼文，發文者是知名軍事情報分析師與美國海軍學院專欄撰稿人薩頓（H I Sutton），貼文指稱中國093型核潛艇長征15號在通過台灣海峽時意外沉沒。消息傳開後，台灣國防部回應「事涉機敏，不便透露」。9天後中共軍方發言人吳謙表態聲稱「有關消息純屬謠言」，薩頓隨後將自己的推文撤下，並說明消息未獲證實，應該更謹慎地查核。不料媒體與網路卻又傳出核潛艇失事不在台海，而是黃海。

9月15日美國、加拿大與韓國海軍共同舉行仁川登陸作戰勝利73周年紀念活動，並在仁川以西靠近黃海域舉行聯合演習。（圖／韓國國防部）

8月下旬正在南海舉行聯合演習的美國海軍、日本海上自衛隊與澳大利亞皇家海軍，美軍與加拿大渥太華號驅逐艦於9月中旬航經台海，遭到共軍驅逐艦的跟蹤與騷擾。美加艦艇北上是為參加9月15日與韓國海軍共同舉行的仁川登陸作戰勝利73周年紀念活動，並在仁川以西靠近黃海域舉行聯合演習。他們在途經台海、東海、黃海期間，也遭到中共導彈驅逐艦持續近距離跟蹤。

遼寧海事局9月8日再發布航行警告，自10日至17日於渤海海峽、黃海北部執行海上軍事任務。（圖／中共海事局官網）

當美加韓3國準備在仁川以西海域進行聯合演習時，中共核潛艇失事傳言也轉向黃海。分析人士注意到，遼寧海事局於9月4日發布航行警告稱「渤海北部，遼東灣，在40-30.83N 122-06.63E處存在一鋼質沉船。希各航船注意。」9月8日再發布航行警告，自10日至17日於渤海海峽、黃海北部舉行海上軍事演習，演習海域與美韓將舉行聯合演習的仁川外海相當接近。此後又連續發布16則軍事任務與實彈射擊的航行警告。陸媒聲稱，這是警告美軍，宣示捍衛領土的決心，並以實戰演練為名集結兵力，防止美軍在黃海聯合演習期間做出挑釁舉動。

目前公告的軍事任務與實彈射擊演習的時間又延長到22日下午1500時，此後是否還會延長，還難以得知。（圖／中共海事局）

共軍連續在黃海海域實施實彈射擊等軍事任務，明面上是展示武力警告美軍，實際上是阻止了美軍及其盟友的船艦靠近黃海北部海域，中共同時派出包括055大型驅逐艦與多艘052D導彈驅逐艦進行水下偵察，並防止美軍與其盟友藉演習之名進入黃海。目前公告的軍事任務與實彈射擊演習的時間又延長到22日下午1500時，此後是否還會延長，還難以得知。

按過去經驗，每當美國與其盟國在太平洋靠近中國附近海域演習時，中共通常會在該演習結束後在相同海域或其附近進行針對性的演習，不會在同一時間讓兩邊的演習部隊在同一區域進行，這也是一般國際上的慣例，如此可以避免在演習過程中意外地擦槍走火。但這次中共不只派遣導彈驅逐艦伴隨美加韓聯合艦隊進行監控，甚至還派遣包括055與052D在雨的多艘軍艦靠近演習海域，直接進行壓迫性對抗的意味非常明顯。

美加韓3國演習結束後，中共北海艦隊將於本周繼續在渤海與黃海北部進行大規模海上演習。（圖／中共海軍）

中共這段相當長的時間不讓美軍船艦進入黃海，可能有2個目的：1.方便共軍進行機密性的作業；2.阻止美軍探查情報。而這樣的推測也容易讓人聯想到1、2周前有關中共093型核潛艇失事的傳言，美軍可能會藉著大規模軍事演習的機會在該海域以潛艇與水下無人載具進行搜索偵查，而如果真有潛艇失事，共軍應該也會設法將它拖回去，這些對美軍而言都是極為珍貴的情報。

眾所周知，最知名的核潛艇事故災難是2000年發生訓練魚雷爆炸而沉沒的俄羅斯核潛艇庫斯克號，該艦經過數日搶救，艦上118名官兵仍全數罹難。原先外界非常擔憂艦上的核彈因事故破損，有毒燃料與放射性物質可能外洩，最後莫斯科花了1.4億美元進行殘骸打撈與事故調查，避免了造成災難性的核污染。如果如傳言所稱中共093型核潛艇失事，那將會是庫斯克號以來最嚴重的潛艇海難。

最嚴重的核潛艇事故災難是2000年發生訓練魚雷爆炸而沉沒的俄羅斯核潛艇庫斯克號，艦上118名官兵全數罹難。（圖／TASS）

若真有潛艇事故，也可能不是傳言所說的核潛艇而是傳統柴電動力潛艇，中國也確實曾在黃海發生過一次重大潛艇海難。它是2003年4月16日一艘從俄羅斯引進羅密歐級033型潛艇進行改良的035型明級柴電潛艇，屬於北部戰區，編號361，事故地點就在黃海。原因是船員機械操作失誤，在潛艇充電時進氣閥未打開，造成艇內氧氣迅速耗盡，艦上人員因缺氧昏厥以致窒息死亡。由於該艦正進行通訊靜默演習，其他參演艦艇無法及時得知狀況並進行搶救，以致艦上70名官兵全部罹難。

當時官媒《新華社》在5月2日發了一個非常簡短的潛艇海難消息，潛艇在事故後被拖回港口。中共中央軍委主席江澤民和副主席胡錦濤發了唁電民和副主席胡錦濤發了唁電，海軍司令史雲生和政治委員楊懷慶被免職處分，濟南軍區與北海艦隊多名司令、將官與相關人員遭到撤職、降職處分，這是中國在和平時期最嚴重的軍事災難之一。

網傳中共093核潛艇失事，讓正在進行多項軍事演習的太平洋加重了緊張氣氛。（圖／中新社）

現在是否有中共潛艇遇難還無法證實，加上中共軍方包括國防部長李尚福多日未露面，還取消了官式行程，外傳已遭到停職調查。中共軍方在面對這種重大事故傳言時也無力出面澄清，只能很被動地由低階官員模糊應對。以目前這種肅殺的政治氣氛下，恐怕要很久之後外界才能得知事件真相。