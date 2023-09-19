國民黨總統參選人侯友宜美東時間18日上午前往華府布魯金斯學會發表閉門演說並與智庫學者座談。AIT前主席卜睿哲、約翰桑頓中國中心主任何瑞恩，以及馬歇爾計畫基金會學者葛來儀親自迎接。葛來儀會後受訪時稱讚侯友宜準備充足，雙方一來一往對談，侯也都直球對決回答清楚，讓他們充分理解侯對台灣及美台關係的願景。

卜睿哲表示，他們與侯友宜有相當深入且實質的討論，與美方學者對談兩邊都直來直往，相信經過這次對談，美方學者對於侯友宜的兩岸以及美台關係的願景已經充分了解，我們也相信侯市長也充分理解美方學者所好奇以及關切的部分。

媒體問及是否提及候選人的國防政策以及對軍費的立場等？卜睿哲說，會中談論項目相當多，且大家都知道台灣面臨嚴峻挑戰，無論是內部還是外部的，相信所有總統參選人也都知道，這樣子的座談可以讓我們去討論這些議題。

葛來儀受訪時表示，這是他第一次見到侯友宜，是一個很好的機會讓他們能夠好好了解侯對兩岸的看法，這對他們這些研究台灣議題的學者來說相當重要，這確實是一次很棒的談話，侯友宜準備充分，對他們所提出的問題侯也都直接回答，讓他們可以充分瞭解侯對台灣的願景。

對於侯友宜的印象，葛來儀認為，他已經做好了充分的準備，他所表達的相當全面，侯友宜確實傳達出他完全充分理解了台灣所面臨的挑戰，以及不僅將來美台必須共同完成的事，因此對侯的印象是侯確實完整思考過這些他即將面對的議題跟挑戰。