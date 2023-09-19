國民黨總統參選人侯友宜美東時間17日晚間才與AIT主席羅森伯格在僑界挺侯後援會上見面，羅森伯格陪侯友宜坐了2個多小時，相談甚歡，美東時間18日兩人又再到AIT總部午餐會，恰巧美國正逢猶太月，羅森伯格依猶太習俗送蜂蜜及賓州蘋果果醬給侯友宜，侯友宜則回贈關公帽子給羅森伯格。

羅森伯格隨後也在X上推文，PO出17日晚間出席僑宴挺侯後援會活動的照片，表示非常高興再一次見到新北市長侯友宜，僑宴活動也凸顯了台裔美國人社群在日漸熱絡的美台關係中的重要性。

侯友宜美東時間18日下午也前往國會山莊拜會國會議員，目前已知拜會了共黨德州眾議員塞申斯Pete Sessions。侯友宜此次約訪參眾議員主要也都以友台議員為主，塞申斯即為其一，美國前眾議院長裴洛西2022年想來台灣的時候，美國總統拜登卻說「現在這不是個好主意」，反而是共和黨的塞申斯跳出來說，「如果我是議長，我就會去。」