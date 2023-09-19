王大陸和「大馬女神」蔡卓宜去年底雙雙承認戀情，近期卻被網友發現在IG上互相取消關注疑似情變，7月2日王大陸更被媒體發現在花蓮與一名長髮女子同遊也親密合照，昨（17日）王大陸也和該名女子一同出席TOKEN2049在新加坡舉行的After party，兩人同樣穿著白色襯衫，幾乎形影不離，更有眼尖網友發現兩人配戴同款手鍊，看來新戀情有譜，卻可憐了7月6日被時報周刊CTWANT拍到孤單從王大陸舊家離開的蔡卓宜。

王大陸帶著新女伴出席位於新加坡的派對活動，該名長髮新歡就是曾與王大陸出遊花蓮的女子。（圖／取自微博）

眼尖網友發現王大陸和新女伴戴相同款式的手環。（圖／取自微博）

昨日的派對上，有不少網友拍攝影片、照片分享到微博以及小紅書上，除了有林俊傑、陳柏霖、柯震東等大咖到場引人注目外，王大陸身邊跟著的女伴也讓人不禁多看兩眼，網友發文表示該女子並非蔡卓宜，直言女方身份令人好奇，從影片與照片中可以看出，該女一直跟在王大陸身旁，王大陸和其他哥們交際後也會回到女伴身邊，也有眼尖網友發現，兩人配戴同款手鍊，銀製品在昏暗的燈光下也相當明顯。

王大陸和長髮女伴在機場時就坐在一起，還大方地向粉絲揮手。（圖／取自微博）

沐軒在徐乃麟（乃哥）主持的節目《星光歡樂城》中擔任嘉賓。（圖／取自微博）

其實在派對前，王大陸就和新女伴以及柯震東、陳柏霖一起現身機場，四人一起搭乘機場內的接駁車移動，有粉絲看到後興奮錄影，陳柏霖坐在前排，柯震東獨自坐中間，而王大陸沒有選擇和哥們一起，貼心的陪著新女伴坐在最後一排，兩人機場穿搭也有默契的選擇一身黑，王大陸看到粉絲後則笑著揮手打招呼，並沒有遮遮掩掩的，態度非常大方。

而王大陸的這位長髮新女伴，本刊也獨家起底，該女藝名為沐軒，曾在17直播擔任直播主，也在徐乃麟主持的節目《星光歡樂城》中擔任嘉賓以及「星光女神」，她在節目中大方透露自己身高、三圍，同時表示自己看男生第一眼，會先看對方的笑容和氣質，這也與王大陸的時常掛在嘴邊的招牌笑容不謀而合，不過不知是否怕戀情見光死，沐軒擁有近兩萬粉絲的IG在花蓮遊曝光後就轉從開放轉為私人，臉書也幾乎沒在更新，相當低調。

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