三人逛了一會公仔店但空手離開。（圖／本刊攝影組）

小鐘、潘若迪、馬力歐共組「福祿壽」，日前加入新成員大根，一行人經常相約騎車、吃美食，還一起相約看羅志祥演唱會，感情十分要好。時報周刊CTWANT於8月底，親眼目擊「福祿壽」成員不畏高溫下午外出騎車，期間還被年輕女粉絲認出攀談，人氣相當旺。

為了慰勞五臟廟，3人前往店裡享受午茶時光，大根和潘若迪在看菜單，小鐘在一旁拚命拍。（圖／本刊攝影組）

有女粉絲認出「福祿壽」組合要求合照，他們也欣然接受。（圖／本刊攝影組）

8月29日下午2點40分，「福祿壽」的小鐘、潘若迪和大根相約出遊，獨缺馬力歐，他們騎著外型酷炫有型的電動輔助自行車出現在台北市大直，三人衣著輕鬆，都是墨鏡搭配T-Shirt，看得出是他們外出標配的穿著，十分顯眼。其中，小鐘頭上頂著一頂加大帽沿的漁夫帽，強烈休閒風格令人一眼認出。

三人離開商場時心情顯得十分愉悅，特別是潘若迪的一口白牙十分搶眼。（圖／本刊攝影組）

跨上各自的車子準備離開，小鐘那台要價9萬的電動輔助自行車很吸睛。（圖／本刊攝影組）

接著，小鐘將要價近9萬，號稱「單車族界天花板」的電動輔助自行車鎖好後，3人走進百貨公司閒逛，先是在一樓販售公仔小物的專櫃逛了一會兒，接著便到二樓的咖啡廳坐下，在潘若迪和大根看著菜單時，小鐘用手機拍攝記錄悠閒的下午茶時光。

「福祿壽」的組合連背影都充滿喜感。（圖／本刊攝影組）

潘若迪（左）、小鐘（右二）和大根（右）日前還一起去看羅志祥的演唱會。（圖／取自小鐘臉書）

4點多，結束下午茶，3人又到6樓的雪訓基地參觀，此時，有3位女生發現他們，主動上前要求合影，福祿壽相當開心地配合，拍完合照，他們笑到合不攏嘴離開百貨公司，隨後騎著電動輔助自行車離去。

其實「福祿壽」成員各自有定位，小鐘代表浮腫、馬力歐勞碌，潘若迪很瘦，3位成員幾乎每周出行2次，而他們騎單車吃美食的短片，不只吸引廠商上門，還有其他藝人希望共襄盛舉。潘若迪之前在節目透露，大根日前加入「福祿壽」，搞笑表示大根代表洗腎，所以團體現在叫「福祿壽洗」。

有次4人相約到花蓮旅遊，但卻遲遲不見大根蹤影，點開大根通訊軟體顯示凌晨快5點還在線上，但當天他們預約好當地餐廳，老闆還特地銷假招待他們，大根卻堅稱是鬧鐘沒響，氣得小鐘火大開罵，「你自己看著辦，我們全部在那邊等你」，馬力歐也附和：「你什麼輩分！你讓我們全部人在那邊等你。」大根只好急忙叫了車趕到花蓮，花了4千多塊車錢才擺平夥伴們的怒氣。

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