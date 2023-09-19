投資人準備迎接美國聯邦準備理事會（Fed）即將公布的利率決策之際，華爾街股市今天收盤小幅上揚。

道瓊工業指數小漲6.06點或0.02%，收34624.30點。

標準普爾指數微漲3.21點或0.07%，收4453.53點。

那斯達克指數微升1.91點或0.01%，收13710.24點。

費城半導體指數上漲16.07點或0.46%，收3492.47點。（譯者：陳彥鈞）1120919

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