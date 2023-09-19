今天到周四（21日）各地晴朗，近山區午後留意陣雨或雷雨，並有大雷雨機率；周五、六（22、23日）微弱鋒面掠過北部海面，轉為東北風，北部及東半部有雨、高溫稍降。下周三（27日）東北風增強，有機會成為今年入秋首波東北季風，迎風面有雨、大幅度降溫，可能影響至中秋假期。另外西北太平洋有多個熱帶擾動活動的跡象，應持續觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周四各地晴朗，白天偏熱、清晨微涼；近山區午後有陣雨或雷雨，並有局部大雷雨機率。今各地區氣溫：北部22至35度、中部22至35度、南部23至35度、東部21至36度。

周五、六微弱鋒面掠過北部海面，轉微東北風，北部雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨，高溫微幅下降，山區午後有局部短暫陣雨。

天氣風險分析師吳聖宇表示，周五開始台灣附近風向轉東北風，迎風面桃園以北、大台北、基隆北海岸、宜花東、恆春半島一帶有局部短暫陣雨，新竹以南仍有午後熱對流雷雨；桃園、大台北、東半部地區白天高溫有機會降到30度上下，低溫可能降至20度以下。這波東北風不算典型大陸高壓帶來的東北季風，涼空氣南下幅度有限，不至於出現明顯降溫。

吳聖宇指出，下周台灣附近仍是東北風環境，尤其下周三之後有增強趨勢，很有機會成為今年入秋第一波比較正式的東北季風，可能影響到中秋節假期，造成迎風面降雨，甚至較大幅度降溫轉涼；同時南海到菲律賓一帶低壓區內擾動的發展也要留意。