本次音樂會由董事長魏啟林揭開序幕，魏啟林指出，國票金積極投入社會公益，響應政府政策支持國內文創發展，首次於國票金控大樓會議中心舉辦集團音樂會，邀請台灣唯一以本土音樂文化為價值的專業樂團「灣聲樂團One Song Orchestra」演出，以古典音樂的國際語言堅持演奏台灣作曲家原創及具有台灣意象的作品。

音樂會由傳藝金曲獎得主李哲藝總監親自帶領十餘名年輕音樂家，深刻演繹在地文化，舊曲新意，穿越時光，感受這片土地的情感和韻律。音樂會由《草螟弄雞公》、《天公落水》等多首耳熟能詳的臺灣音樂揭開序幕，接著演奏著名電影配樂《桂花巷》、《高山青》及改編版世界音樂《丹尼男孩》、《查爾達斯舞曲》等，藉由東西方音樂文化的交織帶給觀眾富有層次的聽覺響宴，最後安排《夜來香》、《鹿港小鎮》等動人心弦的臺灣流行音樂作為壓軸曲目，留下繞樑餘韻。

新任總經理陳冠舟表示，近期美國經濟數據強勁，顯示美國利率政策雖為升息尾聲，但短期利率也將在高檔維持較長的期間，不利於票券公司的養券利差在短期間改善。但另一方面由於美國經濟榮景維持，就業市場仍強勁，經濟可望軟著陸，股票市場強心針，國票金旗下各子公司，在股權及授信利差收益均較去年顯注成長，全年累計獲利較去年有兩位數的成長。國票金8月自結稅後淨利1.87億元，累計前8月稅後淨利15.12億元，年增29.20％，每股盈餘為0.44元，每股淨值11.41元，年化ROE為5.97％。