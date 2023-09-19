櫃買中心表示，「NYSE FactSet AI GPU龍頭價值鏈指數」(NYSE FactSet AI GPU Leader Value Chain Index)係由全球性數據服務公司(ICE Data Indices, LLC)所編製，選取企業市值至少達5億美元、3個月日均成交值至少達50萬美元，依篩選標準選出市值排名最高的公司為「AI GPU領導公司」，再使用FactSet供應鏈關係資料庫，挑選出「AI GPU領導公司」的供應商中，隸屬於RBICS Focus Level 1科技產業供應商，選擇市值排名前25名的亞洲證券與市值排名前24名的非亞洲證券，加計AI GPU領導公司共計50檔股票為標的成分證券。
《櫃買市場》永豐證券NYSE FactSet AI GPU 獲發行ETF指數資格認可
櫃買中心上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審議通過永豐證券投資信託股份有限公司申請之「NYSE FactSet AI GPU龍頭價值鏈指數」為發行ETF之指數資格認可一案。
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