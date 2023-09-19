下周末就是中秋連假，最新歐洲模式模擬菲律賓東方下周一（25日）左右有熱帶擾動發展，可能增強成熱帶性低氣壓或颱風，至於中秋節會有颱風來台嗎？氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，離中秋節還有10天，約4天後菲律賓東方海面逐漸建立「颱風窩」，但要在裡面孵出颱風，再朝台灣來，只能說仍充滿相當大的不確定性。

4天後菲律賓東方海面逐漸建立「颱風窩」，需要再花個幾天整合孵出颱風。(翻攝自觀氣象看天氣FB)

「觀氣象看天氣」昨天在臉書指出，根據歐洲中期天氣預報中心最新的預測資料，約4天後跨赤道氣流、西南季風將逐漸滲入菲律賓東方海面，然後跟太平洋高壓南緣的偏東風輻合，逐漸建立季風槽，也就是所謂的「颱風窩」。

「觀氣象看天氣」說，但要在季風槽內孵出颱風，通常須要花較長時間去整合各方勢力，例如低壓擾動，因此究竟中秋節會不會有颱風擾台？距離中秋節還有10天，推算一下4天後季風槽若順利建立，然後再花個幾天整合孵出颱風，孵出颱風後還要朝台灣而來，只能說還充滿著相當大的不確定性，約5天後才能較為明朗。

氣象署則表示，下周是否有颱風生成，時間還很久，預報不確定性很大，要再觀察。