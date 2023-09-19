歌手許茹芸以獨特的「芸式唱腔」走紅台灣樂壇，唱紅《如果雲知道》、《日光機場》、《美夢成真》等多首膾炙人口的情歌，自出道以來就被說撞臉日本女星松隆子，歌唱實力與美貌深受好評。近日許茹芸與楊謹華一起上好友小S（徐熙娣）的節目，聊到當年參加萬聖節變裝派對的裝扮，讓小S直呼：「我到現在還無法原諒妳！」

近日許茹芸現身節目《小S不熙娣》，大家聊到當年一起參加聖節變裝派對的往事，小S與好姊妹無不卯足全力治裝，小S特地畫上大濃妝、頭髮梳很高搭配誇張服飾扮演瑪丹娜；大S則特別去租了衣服巧扮東方不敗；范曉萱也扮成港星沈殿霞。豈料，受邀參加的許茹芸卻一如往常地現身，絲毫沒有裝扮，讓大家大吃一驚。小S疑惑詢問：「請問一下妳扮誰？」沒想到她竟回答：「我扮松隆子」。

許茹芸與楊謹華一同上《小S不熙娣》。(影片來源/小S不熙娣 Youtube)

許茹芸當時的回答讓小S氣到現在直呼：「真的很不要臉，我到現在還無法原諒妳！」許茹芸解釋因日常就得頻繁做造型所以懶得變裝，沒想到其他人如此認真自己也相當不好意思，一番話讓小S聽了再吐槽：「所以妳後來漸漸疏遠我，然後變得跟謹華是好朋友。」

事實上，許茹芸被封為90年代歌壇3大天后，曾發行多張專輯、締造超過千萬張銷售成績，2013年與韓籍老公崔栽誠（Mr.Big）結婚，至今感情甜蜜恩愛，去年許茹芸參加《乘風破浪的姐姐》第3季，透露因為有老公的支持，讓她無後顧之憂的決定參加節目，當她在節目中遇到問題時，都會和老公分享，老公則會用各種方式梳理她的心情，也會獻上許多中肯的建議，她笑說：「甚至造型妝髮都是。」