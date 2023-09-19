鴻海創辦人郭台銘日前宣布投身2024總統選戰，國民黨為破解地方勢力挺郭，黨主席朱立倫跟總統參選人侯友宜在8月底、9月初時，親自到雲林跟前縣長張榮味等人磋商。最新消息傳出，藍高層試圖用不分區安全名單化解郭攻勢，且除了張榮味之外，彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論已決定在郭連署過後就集體跳船。

據《鏡週刊》今（19）日報導，張榮味、謝典林、周典論在8月中於台北聚餐開會，席間形成共識，即為郭台銘獨立參選等於保送民進黨繼續在中央執政，這是他們不樂見之事。而國民黨在郭參選後兩天，8/30就重申了堅壁清野的戰術，要求全台地方黨部不得協助連署，同時在9/9廣邀藍營縣市首長及無黨籍苗栗縣長鍾東錦，就是要鎖死郭台銘的後路。

《鏡週刊》的報導還提到，除了上述的戰術，藍營更進行組織系統的操作，謝典林親姊、國民黨立委兼彰化縣黨部主委謝衣鳳就以各種方式降低家鄉連署力道；南投縣長許淑華也在尊重議長何勝豐的預設條件下，將地方農會挺郭的量能「降溫」。

該報導最後還指出，藍營內部一位熟悉地方政治運作的前黨務高層強調，「派系首腦一定把存亡列為最優先級」，因此無論是張家、謝家、周家等派系都會衡量利弊得失，尤其2年後還有地方縣市首長、議員選舉，答案已經相當明顯了。