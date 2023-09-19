美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）今天報導，聯合國大會期間，巴西總統魯拉與烏克蘭總統澤倫斯基將在美國紐約首次親自會面進行雙邊會晤。

美國有線電視新聞網巴西頻道根據巴西總統府提供的消息指出，巴西政府向烏克蘭建議，在20日下午4時、魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與美國總統拜登（Joe Biden）會晤結束後，在巴西總統下榻的紐約酒店安排澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與魯拉會面。

烏克蘭代表團最初對這一建議猶豫不決，因為澤倫斯基定於20日下午前往華盛頓，但最後接受會議時間。

報導說，魯拉和澤倫連斯基在聯合國大會期間舉行雙邊會議的官方邀請來自烏克蘭方面。烏克蘭駐巴西利亞大使館兩週前正式提出會面要求，但巴西政府的回應沒有提供時間。

巴西外交部指出，這段期間一直在努力安排適當的會議時間，因為魯拉收到50多個與其他國家元首和聯合國機構進行雙邊會議的邀請，使得安排議程問題變得困難。

魯拉和澤倫斯基從未親自會面進行雙邊會晤。今年5月在日本舉行7國集團（G7）峰會期間，兩國外交官員試圖調和議程，但沒有成功，因澤倫斯基臨時取消會議，令魯拉很不滿意。

今年4月魯拉接見俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），目的是促進戰爭的國際調解。魯拉在會議中表示，西方國家的介入延長俄烏衝突時間。

對此，美國政府指責巴西的立場存在嚴重問題，巴西正在「鸚鵡學舌」俄羅斯和中國關於俄烏戰爭的宣傳；魯拉則表示他希望推動和平倡議。

當時烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）也透過社群媒體批評魯拉，是「將受害者和侵略者劃上等號」，以及「抨擊烏克蘭的盟友，因幫助烏克蘭保護自己免受兇殘的攻擊」。

在西方強權施壓下，魯拉在G7會議前派巴西前外交部長、現任總統府特別顧問阿摩林（Celso Amorim）前往基輔，試圖重新平衡巴西在俄烏衝突中的立場。巴西主張與中立國家建立一個「和平俱樂部」來促成停止戰爭的協議。但專家認為這並非易事。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和魯拉也曾在5月底透過電話交換意見，當時魯拉表示願意協助尋求解決方案。