西班牙女足創造紀錄，隊史首度在世界盃封后，不過前西班牙足協主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）的唇吻事件意外奪走了外界目光，被害者賀莫索（Jenni Hermoso）受牽連，成為廣泛討論的焦點。而即將在9月底舉行的歐國聯（歐洲足總國家聯賽），西班牙女足新任總教練托梅（Montse Tome）沒有將賀莫索選入國家隊，但表示球隊將和她站在同一陣線。

原本是一個熱情且歡樂的世界盃頒獎典禮，時任西班牙足協主席盧比亞雷斯卻擅自親吻了賀莫索的嘴唇，明顯侵犯球員個人隱私，賀莫索說自己非出於自願，隨後引發巨大聲浪。飽受批評的盧比亞雷斯不再固執，主動離開足協主席職位，與盧比亞雷斯交情良好的前任總教練比爾達（Jorge Vilda）也被解雇，由托梅執掌西班牙女足兵符。

為了支持賀莫索，西班牙女足以罷賽方式表達抗議，過去這些球員就曾因為不滿比爾達的執教方式，加上足協後勤人力吃緊而揚言退隊。但將在本周舉行的歐國聯，成為隊史首位女性總教練的托梅，依然選進15名世界盃奪冠成員，但當中沒有賀莫索。

托梅表示，做出這一決定是為了「保護」賀莫索，自己的心與她同在，「我們支持賀莫索，就像隊員們一直團結在一起，所以我們認為將賀莫索排除在陣容之外，是保護她的最佳方式，她仍是我們最可靠的戰力。」