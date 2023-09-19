國民黨總統參選人侯友宜現正於美國訪問，除了與美國台青交流，還參加了多場僑宴，吸引了許多僑胞參與。對此，台北市前副市長李永萍指出，僑界對侯友宜的支持度相當熱烈，也決定會回台投票，她甚至還接獲在美國的友人致電，希望可以幫忙喬侯活動的位置。

侯友宜在美東時間16日於紐澤西州參加「全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會」，獲得出席活動的鑑識專家李昌鈺公開力挺，他17日則在華盛頓出席「大華府侯友宜後援會」僑宴，AIT主席羅森伯格也全程出席，強調美國協助台灣自我防衛能力的承諾「堅若磐石」，她還陪著侯待到晚宴最後，兩人一同離場。

李永萍昨（18）日在政論節目《少康戰情室》表示，侯友宜訪美準備充分，她指出，過去外界對侯的批評與擔憂，主要是圍繞在他的國際事務經驗不足，但這次，侯的表現確實是超出了預期，他的主張、演講，都很大程度的解決大家對他的憂慮。

李永萍指出，這次僑界對侯友宜的支持度相當熱烈、是一個很大的驚喜，因起初外界看壞國民黨這次的選情，認為不少台僑可能會因熱情度不足，而放棄回台投票，但這次，侯的僑宴相當熱烈，僑胞們也決定回台投票。李永萍還提到，她甚至接獲在美國的友人致電，希望她可以幫忙喬侯活動的位置。