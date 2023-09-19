巴西進口蛋爭議升級為食安危機，更可能成為民進黨2024大選破口，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲行政院慰留。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，在野黨還在分裂，賴清德民調恐下滑到35%會停了，若陳吉仲選前都不下台，就要看在野黨如何操作，讓議題持續發酵。

農業部專案進口雞蛋爭議四起，陳吉仲17日傳請辭獲准，未料前行政院長蘇貞昌卻稱有人急著放話操作，行政院則在消息曝光後4小時表示「陳吉仲請辭獲慰留」。

吳子嘉接受《中評社》專訪時提到，陳吉仲應該不會走了，「目前是逼不走」，且處理雞蛋進口的畜產會林聰賢至少要負責，但林是新潮流，蔡英文人馬會認為林聰賢都不動如山，為何要陳吉仲承擔。

至於陳吉仲不下台，民進黨選情是否負面延燒，像前新竹市長林智堅論文案？吳子嘉透露，賴清德民調最近從42%掉到35%，但他認為在野黨目前還在分裂，對民進黨失望的人並沒有轉向在野黨，推估賴清德民調下滑到35%大概會停了。

若陳吉仲到選前都不下台，吳子嘉強調，要看在野黨後續怎麼操作，但是目前在野黨看起來沒有打的很兇，若在野黨整合成功，這個事件發酵就會擴大。吳子嘉也提到，賴清德對這件事情幾乎都不談，對選情更不利，顯示賴對雞蛋議題不關心，若真的掉到35%以下「不得了了」。