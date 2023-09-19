國寶總裁朱國榮涉及掏空、內線交易、炒股三大弊案，遭台灣高等法院各判8年及16年徒刑，並遭限制出境，未料朱男上訴後，卻在本月14日下午開庭時神隱未出庭，這時才驚覺朱恐已潛逃，並立刻發布通緝，竟然發現朱已在9月8日前往派出所報到後失聯，從基隆八斗子星晨遊艇碼頭搭乘上億豪華遊艇出海前逃到東南亞，目前檢調正調查幕後協助人士。

朱國榮依規定每天都必須向住家轄區的台北市警信義分局三張犁派出所報到，但8日他突然提早三個小時報到，事後就消失。

隔日警方不見人影，立刻派員員警查訪其家人，竟都說不知他去向，整個周末也都不見人影，11日警方檢具相關查訪資料通報台灣高等法院，而高院因接獲信義分局通知被告朱國榮未至派出所報到，故通知朱國榮、辯護人及具保人於14日到高院，但朱國榮未到庭。

事後檢警查出，朱國榮疑似現身八斗子星晨遊艇碼頭，並搭乘遊艇出海後人間蒸發。據透露，海巡署北部分署透過港區監視系統，疑似拍到朱國榮現身碼頭身影，目前也配合檢調進行偵辦，並將約談業者。

本案檢方起訴指控，國寶朱國榮及林桂馨共同操縱龍邦國際股票，並在併購台壽保的重大訊息未曝光前，大量買進台壽保股票涉內線交易。

曾創下司法史單一個案最高交保金4億元紀錄的國寶集團總裁朱國榮，因涉炒作龍邦公司股票，經檢察官先後起訴，今年3月28日高院依高買證券罪改判8年，未扣案犯罪所得2971萬4871元沒收，另案遭起訴部分，今年4月26日高院依內線交易等罪判刑16年，最高法院審理中。