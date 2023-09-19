民眾黨總統參選人柯文哲在台北市長任內，推動台北流行音樂中心（北流）的工程，即便是市長卸任後依然戀戀不忘，之前想選在北流開演會引發熱議，最終遭北市府拒絕。結果近期又傳出今（19）日想在北流餐廳宣布競選歌曲，北市文化局長蔡詩萍昨（18）日表示相當驚訝，直言「怎麼又來了」。

蔡詩萍在臉書發文提到，突然有消息，說柯文哲要宣布AI競選歌曲，地點就「辦在北流」的餐廳。蔡驚呼，「我當然很驚訝！怎麼又來了！」

對於柯陣營再度叩門北流，蔡詩萍稱，自己當下即請北流查詢相關合約，確定了營業場所內，提供的販售品項、服務、內容等，都「不得涉及政黨活動」或違反法令。蔡接著指出，把相關訊息傳給柯辦後，很欣慰，柯辦給了正面的回應，決定不違反規定，另覓場地辦AI競選歌曲發布會。

蔡詩萍最後稱，「這場風波，算是消弭於無形了」。不過他也強調，「我身為台北市文化局的一份子，必當全力維護我們所轄之館所場地，在大選中的中立角色，也希望各政黨，尊重文化超越政治的信念，共同打拚民主政治的里程碑。」