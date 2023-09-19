不少高中生對於選填大學志願要選校或選系感到迷惘，一名學霸正妹YouTuber Kelly表示，姊姊同時錄取台灣大學電機系和香港大學精算系，後來依照自己的興趣選擇港大，目標成為一名精算師，未來月薪可高達18萬，但前提是得準備不少考試，而台灣平均薪資前3高職業分別是航空駕駛員、精算師及醫師，精算師薪資比醫師還要高。

Kelly近日於YouTube頻道邀請姊姊Minnie分享大學分科選系的經驗，Minnie表示，台大和港大都是好學校，她以科系為首要考量，看了台大電機系和港大精算系的課程，台大電機她較沒有興趣，精算和數學統計相關，而她對數學較有把握，因此放棄台大電機，選擇港大精算系。

Minnie建議高中生選填志願前可以上網看他人的就業心得，會比較容易在選校或選系中做選擇；也可透過線上課程，探索自己的興趣，「因你在沒有接觸之前，你絕對不知道自己喜不喜歡、適不適合。」

至於精算師的薪資多少，Kelly根據勞動部於5月31日公布全台薪資調查統計結果，前3大高薪職業分別為航空駕駛員、精算師及醫師，全台只有48人通過考試並擁有精算師執照，經常性月薪為18萬1921元，平均年薪是325.1萬，若只是一般為考試的統計精算人員，剛入行的月薪接近5萬，她認為算是起薪不錯的職業。