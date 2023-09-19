一名65歲女子日前因右腎隱隱作痛而就醫，抽血檢查發現白血球數值過高，且有蛋白尿現象，腎絲球功能只剩40分，亦即已達第3期腎衰竭，但女子並無糖尿病等其他容易引發腎衰竭的慢性病，經X光檢查才知，其右腎長了一顆近8公分的腎結石，而結石的原因來自於女子長期泌尿道感染引發的結石現象。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》表示，上述女子就診時表示，沒有糖尿病、高血壓等容易引發腎衰竭的慢性病，但近來右腎會隱隱作痛、「怪怪」的感覺，因此她先去附近診所抽血檢查。洪永祥表示，抽血數值顯示，女子的腎功能只剩40分，已是嚴重腎衰竭，但女子卻無一般會引起腎衰竭的慢性病，例如糖尿病、高血壓等。

他表示，經X光檢查發現，女子嚴重腎衰竭的原因是她右腎的腎盂，也就是腎臟的入口處，長了一顆8分鐘的腎結石，由於腎盂本身空間大，所以如此大的腎結石即使存在，也未造成女子出現一般腎結石會出現的劇痛感，也因此使得此顆腎結石越長越大，也嚴重損壞腎臟功能而不自覺。

他說明，腎結石主要分成5類，包括草酸鈣、磷酸鈣、尿酸鈣、磷酸胺鎂、胱胺酸結石。前三種最常見，主要是人體攝取過多的草酸、磷元素、高普林食物。

磷酸胺鎂則是因為細菌感染引起的結石現象，又名「鹿角形結石」，因狀似鹿角而得名。該女子坦言，自年輕起就常發生泌尿道感染，因為次數頻繁，都只是吃抗生素緩解，卻未料長期細菌感染導致磷酸胺鎂結石越長越大。

洪永祥表示，該女子因為此次腎結石高達8公分，雖然泌尿科醫師採取「經皮取石術」，不須切除腎臟即可取出腎結石，但女子的右腎也幾乎失去功能，未來只能小心保護左腎功能，否則將完全無腎可用，「泌尿道感染不是只靠吃藥緩解而已，應該正視其原因、改變生活習慣，避免長期累積形成巨大腎結石。」