流感疫情爆發，小兒科醫師陳木榮表示，最近門診裡，發燒的大人小孩特別多，檢驗出流感的比例不少，A型、B型流感都有。耳鼻喉科醫師張益豪也指出，昨天周一看了10名以上的流感病患，上周六（16日）更看了快20個流感確診國中生，提醒可自費打流感疫苗自保。

陳木榮昨天在臉書發文，最近門診中發燒的大人、小孩特別多，檢驗出流感的比例不少，前一陣子大部分都是A型流感，最近偶爾會驗出B型流感。目前德國伏適流雞蛋型流感疫苗已到貨了，早點打能早點得到保護效果；如果大家先打自費的，今年10月就不用打公費的了。

張益豪在臉書感嘆，好久沒有在周一（18日）連續看三個診，看了10個以上流感病患，力氣真的耗盡。他說「今年流感疫情不誇張，上周六（16日）我一口氣看了快20個流感確診國中生」，提醒大家可以開始打自費流感疫苗，且今年的自費流感疫苗，有多一個廠牌叫「輔流安」，是在原本疫苗的製造基礎上加入佐劑來增強效果，費用也較高，但可讓長輩抗體數量比較多、持續比較久、疫苗保護力增加，若想對長輩好一點，可讓家中65歲以上的長者施打此款。

秋冬還沒來，流感提早報到，疾管署表示，預期未來3周疫情都是上升趨勢，評估10月2日公費流感疫苗開打之後，疫情應會趨緩。