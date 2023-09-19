失蹤F-35B戰機碎片已尋獲

美國軍方說，已在威廉斯堡（Williamsburg）尋獲海軍陸戰隊失蹤的F-35B隱形戰機碎片。這架身價高達1億美元（近31億台幣）的隱形戰機是在17日下午失蹤，而飛行員彈射逃生，安全跳傘降落在北查爾斯頓（North Charleston）南肯伍德大道（South Kenwood Drive）附近的住宅區。

綜合外電18日報導，查爾斯頓聯合基地（Joint Base Charleston）發言人說，當飛行員在南卡羅來納州上空彈射逃生時，將戰機設在自動駕駛狀態，因此它可能以「殭屍狀態」（zombie state）繼續飛行了一段時間，使搜尋變得更複雜。

而在戰機失蹤後，軍方要求民眾協尋。至於軍方搜尋的重點，則放在查爾斯頓方的莫爾特里湖（Lake Moultrie）和馬里昂湖（Lake Marion）附近。如今美國軍方已證實，尋獲的碎片和殘骸來自失蹤的F-35B戰機。

而美國航太諮詢顧問公司蒂爾集團（Teal Group）高級分析師葛特勒（J.J. Gertler）指出，從種種跡象看來，當飛行員彈射逃生時，答詢機的電子設備被炸毀，因此軍方無法再追蹤它的位置。