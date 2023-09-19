歌壇天后李玟生前控訴遭《中國好聲音》羞辱的錄音檔流出後，引發各界嘩然，由於難擋輿論壓力，節目在8月底宣布停播，李玟二姐李思林日前出席活動時，被問到對於《中國好聲音》停播一事有何看法?她竟語出驚人表示：「沒有注意到這件事」，此回覆讓網友難以接受，瞬間全部炸了鍋。

根據《星島娛樂》報導，《中國好聲音》的黑幕陸續遭到揭發，掀起一連串風波，浙江衛視公開宣布暫停播出並展開調查，事隔一個月後，李玟二姐李思林日前出席公開活動，被問及節目停播是否算是給逝世的李玟一個交代?她先是表示不知道停播一事，接著強調當時沒參與整個過程，也沒留意各種八卦消息，無法代替已經過世的妹妹回覆此事。

天后甄妮近來不斷發文試圖能替李玟討公道。（圖／中時資料照片）

李思林的回覆引發網友不滿，認為身為姐姐的她，似乎不在意妹妹生前遭欺負飽受委屈，僅以簡短三個字「不知道」回應此事，相較天后甄妮一個月來每天持續在臉書發文，試圖能替好友李玟討回公道，甚至點名疑似帶頭霸凌的節目組副導演柳驪：「姓柳姓那的，我們動不了你，投資方總動得了你吧！那麼大伙就動投資者吧」，反觀李思林的消極態度，讓所有人難以接受。

甄妮除了屢屢替李玟打抱不平，先前更提及：「照道理說，救傷車上必有全程錄影，活著上去，死著下來，到底發生什麼事，拿出影帶就揭曉，錄影帶呢？錄影帶呢？不會被人洗掉了吧！那麼懸疑」，似乎質疑有證據尚未被公開。