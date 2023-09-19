上班請注意！高公局表示，今（19日）8時24分許，國道1號北向27.7K、三重路段上，發生一輛小貨車、一輛自小客車追撞佔用中內線事故，請用路人小心駕駛。

上班注意！國1北向27k 「2車追撞」回堵2公里
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