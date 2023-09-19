上班注意！國1北上三重段「2車追撞」佔內線 08:382023/09/19 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （ 翻攝畫面/ 截自「高速公路1968」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上班請注意！高公局表示，今（19日）8時24分許，國道1號北向27.7K、三重路段上，發生一輛小貨車、一輛自小客車追撞佔用中內線事故，請用路人小心駕駛。 上班注意！國1北向27k 「2車追撞」回堵2公里 日媒揭全球經濟1大危機 現實曝光超恐怖：全部人都慘了 人妻出國「護照少4頁」遭遣返 再多付2200 睡機場地板 #高公局 #北向 #駕駛 #國1 #2車追撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 潤滑油傾倒滲漏佈滿路面 4騎士經過慘「犁田」 15:562023/09/18 社會 百億大亨朱國榮疑搭上億遊艇潛逃東南亞 北部偷渡地點曝光 08:022023/09/19 社會 侯訪美》智庫座談直球對決 葛來儀讚侯：準備充足 06:032023/09/19 政治 小鐘騎「單車族界天花板」遇粉絲求拍照超親民 07:392023/09/19 娛樂 10億元興建苗栗火車頭園區 最快年底前完工 16:002023/09/18 生活 苗栗三灣轎車自撞電線桿 男駕駛困車內救出仍身亡 09:252023/09/18 社會 新北引進Model T電動公車 13輛857線公車上路 13:512023/09/18 生活 郭董慘了？國民黨全面反攻內幕曝光：「3大咖」將集體跳船 08:032023/09/19 政治 《金融股》國票金「聽見台灣」音樂會 支持本土文創發展 07:382023/09/19 財經 《產業》富智捷強化自駕技術 2.9等級ADAS實車測試中 16:492023/09/18 財經 苗警分局轄區長者交通事故增 半年來293人傷、1人死亡 16:272023/09/18 社會 這間高雄五金廠員工來自歐亞非 搶人秘訣曝光 05:002023/09/19 財經 全身酒氣趴駕駛座昏睡一審無罪！說不清過程二審打臉改判4月 10:322023/09/18 社會 登革熱本土個案破8000例 「防疫無人車」清死角 15:082023/09/18 生活 全球國際車展國際化減弱 各國對中國車企警惕感暴升 20:272023/09/18 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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