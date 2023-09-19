小編今天（19日）精選5件不可不知的國內外財經大事。巴菲特過去曾短暫持有台積電ADR股票，但僅僅一季就全部出清，巴菲特強調是考慮地緣政治因素，並讚揚台積電是一家優質的企業。近日外媒揭露，巴菲特透過旗下的專業投資基金新英格蘭資產管理（NEAM），仍祕密持有五大AI股，其中就包括台積電，顯示巴菲特距離AI族群並沒有那麼遙遠。

【1】巴菲特五大AI股掀牌 台積入列

人工智慧（AI）無疑是今年市場最夯的概念，但「股神」巴菲特在去年第三季買進全球晶圓代工龍頭台積電，卻旋即在第四季反手大賣、今年首季全數清倉。但分析師指出，巴菲特透過旗下的專業投資基金新英格蘭資產管理（NEAM），仍祕密持有五大AI股，其中就包括台積電。

【2】國家隊護盤點燃大選行情

2024大選話題升溫，國家隊18日進場，八大公股行庫豪砸71.42億元護盤，是8月9日來最大單日買超，投信更連33買達997億元。分析師認為，歷史經驗總統大選前台股上漲機率高，加上勞退基金及退撫基金尚可撥款超過1,800億元，國家隊進場救市績效可期。

【3】Fed今開會 市場聚焦4重點

美國聯準會（Fed）今（19）日起召開兩天決策會議，市場預料此次篤定不會升息，但專家指出，鑑於利率政策按兵不動，因此Fed發表的經濟預測、也就是《經濟預測摘要》（Summary of Economic Projections）將是市場觀察重點，並且應聚焦於四個面向。

【4】玻璃基板封裝 台廠撿到槍

半導體巨擘英特爾搶攻玻璃基板商機，英特爾透漏，只要有更先進的封裝技術，可以幫助到客戶都會積極發展，同時也會與PCB公司合作研發。業者指出，國內一線PCB及載板廠可望受惠，其中，欣興為與英特爾關鍵的合作夥伴，健鼎也助攻英特爾Eagle Stream新產品，兩者將為未來先進封裝技術重要推手。

【5】張忠謀：台灣半導體產業有三優勢

台積電創辦人張忠謀按讚台灣半導體產業，他指出，台灣有三大優勢，包括擁有半導體人才、人才流動率低、交通方便等優勢，他並強調，台灣要捍衛目前在全球半導體產業的領導地位。