新竹市副市長蔡麗清日前離職，民眾黨新竹市議員李國璋成熱門接任人選。對此，民眾黨主席、總統參選人柯文哲直言，若由李國璋轉任，民眾黨在竹市議會的席次僅剩1席，也是麻煩，柯強調內部已有討論，讓新竹市長高虹安自己決定。

新竹市政府4日公布人事資訊，其中女檢察官蔡麗清出任副市長8個月後走人，引發議論。由於高虹安被控在立法委員任內詐領助理費46萬元，日前被檢察官依貪污等罪起訴，若一審遭判刑，高虹安就會被停職，並由副市長來代理，因此副市長一職將由誰接任，外界高度關注。

近日傳出李國璋將接任新竹市副市長一事，外界認為是高虹安向柯文哲叫板，柯文哲昨（18）日出席台東選哲之友會成立大會時提則回應，不會有叫板的事情，且這些狀況內部以前都討論過，但若由李國璋轉任，民眾黨在新竹市議會的議員席次將從2席變1席，這情況也是麻煩。不過柯文哲強調，這部分會由高虹安自己決定。