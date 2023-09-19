神雲科技伺服器架構事業體副總經理郭守堅表示，AMD EPYC 8004系列 CPU 提供了卓越的性能和精簡的平台組件的結合，使我們能夠針對客戶業務相關應用開發相應的伺服器配置。結合EPYC 8004系列處理器的TYAN創新伺服器平台，使我們不僅能提供具成本效益的解決方案給客戶，同時也可以開拓新的市場。

AMD伺服器產品與技術行銷副總裁Lynn Comp表示，藉由全新的AMD EPYC 8004系列處理器，我們將既有的高效率「Zen4c」核心架構擴展至更少核心數、更低TDP範圍的CPU產品中。憑藉這種效率和性能，系統整合商可以建置適用於傳統資料中心以及多樣化邊緣應用部署的新型伺服器。

TYAN最新的雲端邊緣平台採用先進的AMD EPYC 8004系列處理器，在提供強大運算效能的同時也針對系統功耗進行優化設計。Tomcat CX S8040 是一款 ATX（12 英寸 x 9.6 英寸）尺寸的單路伺服器主機板，可容納8組DDR5 DIMM插槽、4 個 PCIe 5.0 x16 插槽、最多可支援 6 個 NVMe U.2 設備的 MCIO 連接器以及 2 個 NVMe M.2 插槽。此伺服器主機板針對影音串流應用設計，可用於建構 CDN（內容分發網路）設備，確保無縫且快速的影音串流內容傳輸。

TYAN還推出了Transport CX GC73A B8046，這是一款1U單路雲端伺服器，支援12組DDR5 DIMM插槽、2個PCIe 5.0 x16插槽和1個OCP v3.0 網路擴展子卡插槽。GC73A-B8046是一款全快閃記憶體伺服器，可配置多達12個2.5吋NVMe U.2設備。此系統還可以支援一張雙寬GPU卡，適合雲端遊戲服務供應商部署使用。