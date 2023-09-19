施振榮攜手業界合作夥伴共同宣布二項新計畫。針對第一項計畫，他表示，將投入零碳排遊艇與藍能系統的新能源開發，並與Gunter Pauli（藍色經濟理念倡議者）共同發起成立保利馬公司（Porrima Inc.）打造Porrima未來船，並與業界共組聯盟在台灣建立Porrima未來船生態供應鏈。

包括宏碁、緯創、巨星造船、行競科技、循旭科技、嘉信遊艇、台塑、大禾竹藝工坊等Porrima未來船供應鏈合作夥伴特別出席，共同宣示將攜手合作，目標要改變未來海洋的航運生態，致力推動淨零碳排。

第二項計畫則是針對風能發電領域。施振榮表示，風能發電也是目前各界積極尋找的新能源之一，為引進德國SkySails風能發電技術，目前已與緯創公司攜手成立智帆公司（aiSails）。此次智帆公司董事長黃俊東並指派代表與德國SkySails總經理Stephan Wrage簽署合作開發意向備忘錄，共同開發風能發電新技術。而Porrima未來船所導入的SkySails風能發電也將朝全自動化發展，並由智帆在台灣生產。