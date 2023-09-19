阿帕契「虎斑鯊嘴」彩繪曝光！國防部「震怒」下令復原，民眾全炸鍋。(航迷提供)

民眾等了9年，終於盼到國防部將在本月24日開放新竹縣湖口基地邀民眾參訪。陸軍航特部為此還特別準備一個「祕密大彩蛋」，模仿空軍創下陸軍首例，將兩架AH-64阿帕契直升機彩繪成「低視度虎斑鯊嘴」進行戰力展示。消息剛出立刻引起民眾及航迷歡呼，未料昨（18日），陸軍突然大轉彎，突然下令要求將機身彩繪還原成原塗裝，讓航迷在網路上罵翻天。據了解，是因航特部並未向上專案報准，司令部及國防部毫不知情，因此予以否決。

雖然國防部震怒要求還原成原塗裝，但是在民意反彈下，也讓國防部及陸軍司令部陷入兩難，因此是否會在民意驅使下，摸著鼻子讓這兩架直升機維持原戰力展示，答案將在本周六揭曉。

據了解，這次湖口營區開放規模相當大，預料將引起數萬人湧進參觀，陸軍也預料會有盛況，因此相當慎重準備。還特別出動陸航601旅阿帕契及眼鏡蛇直升機進行陸空整體作戰展演。

阿帕契「虎斑鯊嘴」彩繪曝光！國防部「震怒」下令復原，民眾全炸鍋。(航迷提供)

航特部甚至仿效空軍三型二代戰機單機特技表演團隊以及美國，將兩架阿帕契直升機塗上低視度「虎斑鯊嘴迷彩」，看起來相當震撼，並準備在當日給民眾驚喜。

日前有航空迷拍攝到彩繪塗裝後消息傳出，但仍未曝光。根據知情人士透露，阿帕契直升機屬於戰備裝備，若有更改塗裝必須要專案呈報由國防部同意。但航特部並未向陸軍司令部及國防部呈報，擅自與民間業者簽約進行塗裝，因此惹怒國防部及司令部震怒，並要求航特部負起全責，立刻將塗裝改回。

阿帕契「虎斑鯊嘴」彩繪曝光！國防部「震怒」下令復原，民眾全炸鍋。(航迷提供)

知情人士表示，日前航特部預檢時，司令部高層氣到不願出席，而國防部更被蒙在鼓裡，直到昨（18日）才傳到國防部內，因此惹怒高層。

知情人士表示，空軍三型二代戰機單機特技團隊的機身彩繪，都是經過國防部特別核准。但因阿帕契擔負任務極重，且屬隨時處於戰備，進行塗裝期間恐需調度其餘直升機替補，因此會影響戰備，而且塗裝部分竟還由民間業者承包，並非由軍方自行處理，才會因此惹怒高層。

目前在民意反彈下，也讓國防部及陸軍司令部騎虎難下，因此是否會在民意驅使下，讓這兩架直升機維持原戰力展示，答案將在本周六揭曉。

對此，國防部表示，沒有回應。將由陸軍司令部統一做出說明。