農業部專案進口雞蛋爭議不斷，針對農業部表示效期有問題巴西進口蛋流入賣場通路，台南市長黃偉哲指示法制處至各販售鷄蛋通路查核價格、供需與有效期，經消保官查訪傳統市場、賣場等大通路，均未發現販售過期進口蛋，全聯架上販售盒裝洗選蛋也皆為國產蛋，法制處截至目前也未接獲任何消費者申訴買到進口蛋，強調仍會持續查核。

法制處表示，因應去年缺蛋及蛋價調漲危機，從去年6月起即定期追蹤查核各賣場及傳統市場雞蛋價格與供應情形，近日再因應過期進口蛋事件，為防止問題蛋流入市面，上周六（16日）起開始查核崇德、開元、麻豆、新化、安南果菜批發市場、和緯黃昏市場等傳統市場與全聯及北海道等賣場。

尤其，因應農業部表示效期有問題的巴西進口蛋進入全聯通路，將全聯分店列為查核重點。據業者表示，之前曾於蛋荒時期進貨巴西進口蛋，但消費者購買意願不高，在鷄蛋保存期限內完成販售後，即未再進貨。目前全聯架上販售的盒裝洗選蛋皆為國產蛋，均標示出產國內畜牧場名稱及製造與有效日期。

截至目前消保官查核傳統市場賣蛋業者，均未發現有販售過期蛋、進口蛋等情形，業者表示，有長期合作的供蛋廠商，即使之前蛋荒，台南缺蛋問題也不大。目前蛋價持平，供應量充足，散裝白蛋價格1台斤48元至54元不等，超市賣場常溫洗選白蛋1盒10入63元至69元不等。

法制處指出，由於台南為雞蛋主要生產區之一，鷄蛋供應量較充裕，且民眾對進口蛋接受度不高，所以傳統市場及賣場仍以販售國產雞蛋為主，進口蛋市占率甚低。

但法制處也強調，雞蛋為民眾日常飲食常備食物，蛋品安全衞生及效期非常重要，會持續定期及不定期查核，為食安及市民權益把關。消費者行如發現蛋品有標示不清情形，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向市府消費者服務中心提出申訴。