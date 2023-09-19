女單排名第18的巴西女將哈德瑪雅（Beatriz Haddad Maia），原本將在瓜達拉哈拉公開賽大顯身手，不料卻在下榻飯店發生意外，只能無奈退出比賽。

27歲的哈德瑪雅透過IG向球迷解釋情況，表示當時洗完澡後從飯店的淋浴間走出來把門推開，門卻突然自爆碎裂，身體也因此被劃傷，「我不得不去醫院縫針，不幸的是，我無法在墨西哥出賽了，對於我們網球員來說，這裡相當特別，當地的球迷非常熱情。」

哈德瑪雅貼出雙手部分手指包紮的照片，但傷勢沒有大礙，並向大家報平安，「我很好，除了受到驚嚇外。我需要幾天的時間來讓傷口癒合，以便在下半年重返賽場，繼續為今年的目標奮鬥，感謝大家對我的愛和祝福，祝你們本周愉快，再見。」

這是哈德瑪雅自溫網女單第4輪臀部受傷後，再度因為傷勢而退出比賽，原本首輪她將碰上美國好手柯林絲（Danielle Collins），退賽後將由先前在資格賽落敗的薇克莉（Sachia Vickery）遞補出戰。哈德瑪雅本賽季成績大躍進，法網4強和溫網打進第4輪，都刷新個人最佳紀錄，至今拿下2座WTA單打和5座雙打冠軍。