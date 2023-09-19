「神仙姐姐」劉亦菲19歲在金庸作品《神雕俠侶》中飾演小龍女，絕美的古裝扮相襯托出她的空靈氣質，近年則進軍好萊塢飾演真人版《花木蘭》，打響國際知名度，一舉一動均是粉絲焦點。近日，就有網友在醫院巧遇劉亦菲拍戲，忍不住誇讚：「女神好美，黃裙子真好看，又白又瘦，人群裡很炸眼」。

日前一名網友在醫院偶遇了正在拍戲的劉亦菲，只見劉亦菲頂著一頭咖啡色波浪大捲髮，妝髮與服裝相當簡單，穿上黃色長裙好似鄰家女孩，但細看她的容貌狀態，肌膚白到像在發光，網友也不禁大讚：「女神好美，當天身穿一條黃裙子，真人又白又瘦，人群裡很炸眼。」

沒想到網友隨手拍下劉亦菲的真實美貌，立刻在網路上瘋傳，立刻吸引大批網友盛讚：「媽呀，請立刻馬上把這部玫瑰故事抬上來，我要看劉亦菲，好期待她的角色」、「劉亦菲撫摸孩子額頭那裡，她真的好會，大美女真的有用心在揣摩每個角色」、「路人鏡頭下的劉亦菲真的神顏」、「期待劉亦菲新劇玫瑰故事黃亦玫」。

事實上，劉亦菲被網友捕捉的畫面，正巧是在拍攝電視劇《玫瑰故事》，這是也是劉亦菲首部婚戀劇，與霍建華、佟大為、林更新、彭冠英4個男神都有不少對手戲，而看見劉亦菲的路透圖，網友們也不禁大讚劉亦菲在演戲時眼神十分有韻味，「就一眼而已，演技怎麼會這麼絕。」