彰化市古九里原訂在8／26晚間10點舉辦俗稱送肉粽的送煞科儀，因遇農曆7月，且送煞路線行經國道，引發爭議，家屬決定將儀式延期，於今晚9點舉辦，且路線也不行經國道。

經查，該起送煞儀式起因1名7旬婦人疑久病之故，在住家附近大樹輕生，家屬決定8／26舉辦送煞科儀，里辦公室也公告路線，要從彰化市金馬路接國道3號快官交流道後，上高速公路北上，到和美交流道下去後送往大肚溪出海口。

然因當時正逢農曆7月，且是送煞路線首度上國道3號高速公路，因此消息曝光後引發爭議，當時還有民俗專家強調在農曆7月送煞相當不宜，最後家屬也決定延期。

這場因遇農曆7月而延期的送煞儀將於今晚9點舉行，外界關心的送煞路線是沿彰化市泰和路3段走排水溝，到金馬路後往北左轉大肚排水溝旁道路，再順排水溝到伸港海邊。

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