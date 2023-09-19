市場預期美國利率將按兵不動，並維持在高檔水準一段時間，美股小漲作收，台股今(19)日早盤約小漲40點，來到16746.43點。

傳出台積電已通知荷蘭艾司摩爾（ASML）在內主要供應商延遲交付高階晶片製造設備。台積電ADR周一下跌0.5%，收在88.83美元，延續上個交易日大跌2.4%之勢。台股現貨方面，台積電早盤漲2元至542元。近期跌深的AI股廣達、神達、英業達漲逾1%。

分析師表示，投資人觀望氣氛濃厚，資金有退場觀望的跡象，近期最夯的AI概念股走弱，投信季底作帳、中秋節長假效應前的走勢趨於詭譎。

道瓊工業指數小漲6.06點或0.02%，收34624.30點。標準普爾指數微漲3.21點或0.07%，收4453.53點。那斯達克指數微升1.91點或0.01%，收13710.24點。費城半導體指數上漲16.07點或0.46%，收3492.47點。