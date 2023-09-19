前香港TVB童星冼迪琦（小迪）從團體AKB48 Team TP畢業後，現在是職棒中信兄弟啦啦隊的練習生，因長相甜美、可愛，被封「峮峮接班人」，IG有16萬人追蹤。前天（17日），冼迪琦忽上傳一張全黑圖，表示該支帳號將於18日起暫停更新，第一時間嚇到大批網友。

冼迪琦17日發了一張全黑圖，無預警宣布自己的IG帳號「pockydic_akb48teamtp」18日起暫停更新，直到改名為止，歡迎大家追蹤新帳號「pockydic2.0」。原來舊帳號是冼迪琦在女團時辦的，因現在退出，不方便再繼續使用女團名字，但現在無法改名，只好先辦新帳號解決這個問題。

冼迪琦發全黑圖宣布停更。(圖/IG@pockydic_akb48teamtp)

由於全黑圖絕大部分是較為負面的事，許多網友都被嚇一跳，留言提醒：「黑色圖不能亂用，很恐怖，以為發生什麼壞事」、「看到黑圖還以為發生什麼事，好險～」；對此，冼迪琦在新帳號打趣地回應：「全黑圖嚇到大家了，下次我發可愛的顏色好了！」

也有不少網友好奇冼迪琦為何不直接改名，要如此大動作換帳號？底下有知情人士透露，冼迪琦是IG認證的藍勾勾，所以帳號不能隨便改名。