資策會產業情報研究所所長洪春暉表示，全球汽車受到智慧化與電動化的影響，不僅帶來量的改變，也帶來質的改變。綜合相關因素影響下，預估全球汽車市場在2023年將轉為正成長，2024年有望恢復九千萬輛水準；2023年上半年新能源汽車xEV主要國家累計銷量591.2萬輛，今年1~6月全球新能源汽車滲透率已達14%，主要集中在大陸、歐洲與北美，比亞迪與特斯拉穩居銷量冠亞軍。

此外，自動駕駛等級正從L1轉移至L2/L2+。根據Yano Research研究報告，Level 1、2在2024年的市占率預計分別為31.6%、67.8%，Level 2在2020-2025年的CAGR為32.6%，為近年推進自駕車市場之主要動能，同時也是帶動ADAS產品成長的主要推手。Level 3以上因對安全性的要求高出許多，還要通過監理機關的相關車規認證，預估要到2025年後才會開始顯著成長。

洪春暉並指出，2022年全球半導體市場規模達5751億美元，預期2030年上看1兆美元。車用半導體年均成長率(CAGR)11%，成長動力最強，主因電動車、ADAS及自駕車等需求，預計2030年可達1450億美元。70-80%車用半導體仍會由車用半導體IDM廠商所掌握。20-30%車用半導體將釋放給其他廠商設計/製造。全球車用半導體市場規模隨著電動車、智慧化、整車廠硬體預埋軟體升級態度，成長率穩定成長。

洪春暉認為，台灣切入車用半導體之國際供應鏈合作契機，短期可從提升全球韌性安全供應鏈體系做起，中期持續擴大全球半導體產業國際合作，長期則是深化先進與成熟、車用與資通訊合作分工，因為臺灣資通訊優勢可在智慧座艙、自動駕駛風潮下切入汽車產業鏈，透過「域整合」與汽車產業展開合作。