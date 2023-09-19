糖尿病多因飲食或胰島素效能不佳，導致血中葡萄糖濃度過高。家醫科醫師李思賢近日藉由吃不同食物，來了解血糖的影響。一般而言，吃了精緻澱粉後，血糖數值都會大幅飆升，但他日前吃了兩盤青菜後，再吃披薩、燉飯、拔絲地瓜、酥皮濃湯及甜點一堆精緻澱粉、高糖食物，結果血糖從一開始的92mg/dL，就一路沒有波動，顯示膳食纖維對穩定血糖的驚人效果。

為了解不同食物對血糖的影響，李思賢配裝連續血糖監測儀（CGM），CGM是在手臂配戴像瓶蓋大小的傳感器，透過傳感器上的軟針，來量測組織間液的葡萄糖，經由電化學反應，監測出相對應的血糖數值。

李思賢在其臉書表示，他17日去吃到飽的自助餐，為想了解膳食纖維的血糖的實際影響，他先狂吃2盤青菜，接著吃披薩、義大利麵、燉飯、烤飯糰、蘿蔔糕、拔絲地瓜、炸地瓜、芋泥壽司、酥皮濃湯。不只如此，他又吃了一盤甜點、甜筒冰淇淋。

結果血糖顯示，在他狂吃這麼多澱粉、高糖、脂肪食物後，血糖從一開始的92，就一路幾無變動，頂多3.5個小時後的略高數值110，「但這波動小到幾乎沒有意義，顯示膳食纖維對穩定血糖極有助益。」他說明，比起一開始就空腹吃醣類，若先吃高纖維的蔬菜或是蛋白質、脂肪，糖類就不會直接被人體快速吸收，而是進入腸道循環中，對血糖的衝擊就非常緩和。