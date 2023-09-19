日前有消息指出，投身2024總統選戰的鴻海創辦人郭台銘以每份連署書200元的價格，委請公關公司協助處理，遭到外界狂酸太便宜，旋即郭台銘以「談錢就俗氣了」否認。對此，《鏡週刊》報導，實際上200元並非一份連署書的價碼，而是公關公司的特別獎金。

據《鏡週刊》19日報導指出，所謂的200元，是連署書達標後，可以拿到的額外獎金。該媒體舉例，若是一家公關公司開出能達到5萬份連署書的目標，最後也確實做到，該公司就可以拿到1000萬元的獎金。不過《鏡週刊》也披露，因檢調查賄，郭台銘陣營憂慮此一模式會被操作成「前金後謝」，當下已經暫時叫停該計畫。

除此之外，《鏡週刊》也揭開郭台銘選戰團隊內幕，請了美國、日本大型跨國廣告跟公關企業來負責網路及電視文宣相關事宜，不過近日卻爆出，內部派系出現工作重疊的情況，有網路影音團隊就聲稱，最近受到不少宣稱是代表郭團隊的公司邀約洽談，讓人看得一頭霧水。

除此之外，《鏡週刊》報導中還提到，一位跟代理郭台銘文宣公司有接觸的業內人士說，郭團隊應是有多個系統負責文宣，但還沒有建立有效的內部構通，才會出現這種相撞的情況。此外，該報導也認為，郭台銘在論述上有請到資深顧問團隊協助，但一樣缺乏有效整合。