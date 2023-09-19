好市多熟食區不少餐點深受顧客喜愛，一名男子表示，賣場熟食區將原本的2入蒜辣薄皮脆雞改為6入桶裝，售價從99變成289元，他說再買一個大披薩、可樂，就像在吃連鎖披薩、炸雞店「拿坡里」，將其PO上網後，網友反應兩極。

原PO昨（18）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，賣場熟食區的蒜辣薄皮脆雞原本一份2入賣99元，改為桶裝6入賣289元，他笑說若再買個18吋的披薩、一杯可樂，秒變成連鎖披薩、炸雞店拿坡里了。

貼文引發逾2千人關注，不少網友搖頭，「你怎麼可以拿拿坡里跟好市多比？」、「剛出的時候吃過，就謝謝再聯絡，沒想到改出整桶的？」、「拿坡里炸雞很好吃呢！這個沒得比啦」、「不改變炸法跟價格都不太行，遲早要下架的」、「好市多哪來的勇氣？」

但也有人大讚好吃，「真心覺得好吃，每次去必買」、「在車上吃很香」、「我覺得很好吃，比肯德基的炸雞還好吃」、「我覺得滿好吃的，推薦」、「 一桶很爽」、「我覺得好吃耶！果然每個人口味差異大」、「我覺得還可以呀！麵皮算薄的，至少不會吃到整口麵粉」。