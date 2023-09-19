高雄一名吳姓男子前因性侵、詐欺案件服刑出獄，竟不知悔改，於去年12月間深夜起，瘋狂打電話騷擾素未謀面的人妻，內容包含「把房間門關上脫衣」、「穿什麼顏色與材質的內衣褲？」，嚇到人妻報警處裡，不過人妻在法院審理期間撤告，因此法官判決公訴不受理。

根據判決書指出，吳男曾因因強制性交等案件，經法院判處有期徒刑6年6月，經與詐欺等罪定應執行刑暨接續執行（詐欺罪應執行有期徒刑1年2月）後，於2021年5月11日縮短刑期假釋出監付保管束，繼於去年4月25日保護管束期滿。

未料吳男不知悔改，去年12月3日凌晨零時30分至同日23時30分許，竟反覆、持續以行動電話隨機撥打給素不相識的A女，稱呼A女「媽媽」，要求旁邊不得有他人，並告以內容為「到醫院幫我吸我的東西（生殖器）我才能活」、「把房間門關上脫衣」、「穿什麼顏色與材質的內衣褲？」、「以手摸胸、下體」、「我若回家，能不能去你房間跟你一起睡？」等暗示欲發生性關係之言語，違反A女意願對其進行干擾，使A女心生畏怖，影響A女日常生活及社會活動，最後報警處理。

經查，吳男因違反跟蹤騷擾防制法案件，經檢察官聲請簡易判決處刑，但法庭審理期間，A女撤回告訴，而跟蹤騷擾罪屬告訴乃論，因此法官諭知不受理之判決。