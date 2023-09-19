103架次共機航跡圖。（圖 / 國防部提供）

共軍近期對台動作頻頻，國防部昨（18）日公布，17日至18日共偵獲103架次各式共機出海活動，創下歷史新高。對此，前空軍司令部少校參謀官邱世卿判斷，在這103架次共機中，真正越過海峽中線的只有40架次，其他則是在巴士海峽一帶，共軍這次行動，可能是在對駐菲美軍擴建基地做出因應，而非針對台灣。

國防部昨表示，自9月17至18日晨間，計偵獲共機103架次出海活動，已對台海及區域安全造成嚴峻挑戰。國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度沉著應對，並依「作戰為背景、訓練為著眼」指導，以「處處是戰場」思維，融入「時時做訓練」概念，提升防衛作戰能力。

《中評社》今報導，邱世卿受訪表示，在這103架次共機中，真正越過海峽中線的只有40架次，共軍這次行動應不是針對台灣，而是一場聯合航母戰鬥群、在巴士海峽與西太平洋進行的作戰演訓。

邱世卿指出，共軍這次行動的飛航範圍主要集中在巴士海峽及台灣東南空域一帶，他研判，近日美國與菲律賓協議使用菲國軍事基地，美軍還打算擴建在呂宋島北邊的駐軍基地，共軍這次大規模的飛越巴士海峽，可能是在針對相關目標。

邱世卿提到，103架次共機進入台灣防空識別區，也帶出了一個議題，即劃定區域可能需要調整。他認為，既然台灣防空識別區涵蓋了共軍軍機、軍艦往巴士海峽或西太平洋的作戰方向，未來類似的情形必然有增無減，因為隨著共軍海空軍艦隊實力的持續加強，恐可能不只有103架次，而是會越來越多。