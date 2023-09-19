周一泛歐Stoxx 600指數收盤下跌5.21點或1.13%，為456.72點。

興業銀行表示，未來幾年到2026年之前，年銷售不會增長；消息傳出後，股價暴跌12.1%，報23.3歐元，也拖累了基準指數。

歐元區銀行股跌1.9%。

醫療保健股下跌。諾和諾德(Novo Nordisk)跌2.4%；此前美國藥品監管部門發佈了一份報告，詳細說明了諾和諾德在北卡羅來納州Clayton市工廠在品質控制方面的失誤。

歐元區債券殖利率上升，對利率敏感的房地產股下跌2.6%。稍早一位歐洲央行(ECB)政策官員發表了鷹派言論。斯洛伐克官員Peter Kazimir說，上周四的升息目前看來是最後一次升息，但是政策官員到三月之前必須確保，不排除還會有進一步升息。

英國央行(BoE)預計在本周四會第15次加息。聯準會在周三似乎可能暫停升息。

挪威無晶圓廠的晶片製造商北歐半導體(Nordic Semiconductor)在下調第三季的營收財測之後，股價跌9.9%。瑞典同業Fingerprint Cards也下跌10%。

瑞士生技公司Lonza執行長Pierre-Alain Ruffieux說，本月底將離開公司，消息讓該製藥廠大跌14.7%，投資人也擔心該公司的中期獲利前景。

英國紙包裝公司Mondi升3.3%，稍早該公司說，已同意將在俄羅斯的一家最大工廠賣給莫斯科房地產開發商Sezar集團旗下的一家子公司。