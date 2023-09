60歲女星賴佩霞日前拋出震撼彈,宣布要「改行」參選,不僅震驚粉絲,也讓家人女兒謝沛恩、媳婦隋棠傻眼,第一時間有眼尖網友發現隋棠也在線上看賴佩霞的參選記者會直播,而她的社群網站沉默了一周,近日媒體報導,隋棠宣布有新身分,參加台北電影節執行的《In the Name of Love以愛之名–華語原創影集開發計畫》中的大師課程,以導師身分將分享給學子經驗。

隋棠過去以《犀利人妻》與金鐘獎戲劇節目女主角獎擦身而過,後來又以多部電影入圍金馬獎、台北電影節以及富川國際奇幻電影節女主角獎提名。由文策會、新加坡新傳媒(Mediacorp)、台北電影節執行的《In the Name of Love以愛之名–華語原創影集開發計畫》近日公開入選名單,林心如擔任作品評審,乘默與《少年Pi的奇幻漂流》剪接指導提姆史奎爾斯(Tim Squyres)等人將擔任導師。

該活動除了將選出入選提案外,也有大師課程,將以監製、編劇、剪輯、演員等不同面向,讓參加者逐步了解影視作品的製作,導師除了隋棠外還有《天橋上的魔術師》製作人劉蔚然、《模仿犯》剪輯的解孟儒等。而隋棠在賴佩霞宣布加入政壇後就沒多說話,她的經紀人坦言:「大家都在驚嚇中」,對此沒有太多回應。

經紀人說是他先看到消息,隋棠才上線看直播,先前賴佩霞沒有先跟家人預告,所以大家都被嚇到了,目前還在消化這個消息。而隋棠當年和Tony交往,也是賴佩霞牽的線,兩人因工作有來往,賴佩霞對隋棠很有好感,接著介紹繼子給她認識,沒想到隋棠和Tony最終真的來電,大家成為一家人,也讓賴佩霞坦言覺得自己很幸福。