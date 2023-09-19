60歲女星賴佩霞日前拋出震撼彈，宣布要「改行」參選，不僅震驚粉絲，也讓家人女兒謝沛恩、媳婦隋棠傻眼，第一時間有眼尖網友發現隋棠也在線上看賴佩霞的參選記者會直播，而她的社群網站沉默了一周，近日媒體報導，隋棠宣布有新身分，參加台北電影節執行的《In the Name of Love以愛之名–華語原創影集開發計畫》中的大師課程，以導師身分將分享給學子經驗。

隋棠過去以《犀利人妻》與金鐘獎戲劇節目女主角獎擦身而過，後來又以多部電影入圍金馬獎、台北電影節以及富川國際奇幻電影節女主角獎提名。由文策會、新加坡新傳媒（Mediacorp）、台北電影節執行的《In the Name of Love以愛之名–華語原創影集開發計畫》近日公開入選名單，林心如擔任作品評審，乘默與《少年Pi的奇幻漂流》剪接指導提姆史奎爾斯（Tim Squyres）等人將擔任導師。

該活動除了將選出入選提案外，也有大師課程，將以監製、編劇、剪輯、演員等不同面向，讓參加者逐步了解影視作品的製作，導師除了隋棠外還有《天橋上的魔術師》製作人劉蔚然、《模仿犯》剪輯的解孟儒等。而隋棠在賴佩霞宣布加入政壇後就沒多說話，她的經紀人坦言：「大家都在驚嚇中」，對此沒有太多回應。

經紀人說是他先看到消息，隋棠才上線看直播，先前賴佩霞沒有先跟家人預告，所以大家都被嚇到了，目前還在消化這個消息。而隋棠當年和Tony交往，也是賴佩霞牽的線，兩人因工作有來往，賴佩霞對隋棠很有好感，接著介紹繼子給她認識，沒想到隋棠和Tony最終真的來電，大家成為一家人，也讓賴佩霞坦言覺得自己很幸福。