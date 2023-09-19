新能源車是近年最熱門的話題，其中PHEV雙能電動車型是VOLVO為品牌電動化進程目標「2025年達成50%油電複合動力、50%純電動」計畫中的要角，在台提供有S90、S60、V60、XC60、XC9 Recharge等豐富選擇。這次試駕車為品牌旗艦S90 T8 Recharge Inscription，不僅豪華舒適，堪稱動力科技的標桿。

VOLVO S90雖然身為品牌旗艦房車，擁有寬敞的車身，但車室絕大部分的比例都用來作為提供乘座舒適度的空間，而為了爭取更佳的電池效率，原廠工程師為S90採取重新排列電池模組的方式，首先，將單一模組共16個串聯電池芯升級為34個串聯，原先縱向排列的6個電池模組則改成3個橫列堆疊，如此一來，總體電池芯數量即從96個提升為102個。

同時受惠於電池技術進步，帶來更佳能量密度，單一電池芯容量從34 Ah進步為51Ah，電池總容量一舉達到18.8kWh，賦予試駕車高達86公里的純電續航里程、140km/h純電行駛極速，在電動馬達和汽油引擎完美配合下，可達到52.6km/L最佳油耗表現。對照2021年S90 T8 Recharge Inscription的53公里純電續航力、125km/h純電行駛極速及45.1 km/L的油耗表現，最新款的S90 T8 Recharge Inscription又跨了一大步。

抬頭顯示器可顯示導航路線指引。（陳大任攝）

12.3吋數位整合資訊儀表提供駕駛者相當豐富的行車資訊，中央位置還可顯示導航地圖。（陳大任攝）

在充電模式下，儀表即時顯示預估完成充電的時間、電池儲能的比例，以及純電續航里程。（陳大任攝）

9吋整合觸控螢幕中控台內建Google車載資訊娛樂系統，駕駛者可用自己的Google帳號登入。（陳大任攝）

不僅如此，原廠工程師同時在動力系統上下功夫，eAWD後軸動力心臟的電動馬達功率從65kW大幅提升至107kW，可輸出高達31.5kgm的扭力值。在渦輪增壓引擎的部分，工程師將CISG曲軸整合式啟動器暨發電機取代傳統機械增壓套件，最大馬力輸出一舉來到310hp，在車輛起步或全油門進行超車時，可提供額外動力輸出，帶給駕駛者更為暢快淋漓的加速感受。

全車配置Nappa透氣真皮座椅並具冷熱通風功能，後座更受惠於3061mm超長軸距，讓乘客腿部空間大解放。（陳大任攝）

車頂、兩側車窗（見圖）與後車窗都配備有電動遮陽簾。（陳大任攝）

車艙內飾以皮革、金屬與木質相搭配，既簡約又有質感。（陳大任攝）

後座中央扶手內建有置杯、置物設計，收起可作為椅背。（陳大任攝）

實際駕駛S90 T8 Recharge Inscription，其實絕大多數情況下像是在開電動車，車輛保有不錯的靜肅性，尤其是配置多達19支頂級揚聲器的Bowers & Wilkons多媒體音響系統，為行駛的過程中，帶來極佳的聽覺饗宴；另外，Google車載資訊娛樂系統可供駕駛者以自己的Google帳號登入，將個人的地圖資訊同步載入，大幅提升導航的便利性，尤其是充電資訊的部分，更有助於車主選擇停車點。