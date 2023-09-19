【旅奇傳媒／編輯部報導】為鼓勵彰化產業積極創新、轉型並增加品牌形象，透過良性競爭帶動相關產業發展，日前彰化縣政府在田尾怡心園北側廣場辦理「2023彰化金好禮大型展售會暨現場民眾票選開幕式」，展售活動在9／16－9／17進行，彰化縣政府經濟暨綠能發展處（簡稱經綠處）表示，金好禮甄選活動來到最終階段，只要民眾單筆消費滿200元就能獲得1張投票貼紙及1張摸彩券，貼給心目中最喜愛的伴手禮，還能參加摸彩活動，歡迎遊客到田尾玩，花越多抽越多，最大獎是 iPhone14。

日前在田尾舉辦的「2023彰化金好禮」活動集結83家品牌業者。（圖／彰化縣政府）

經綠處表示，中秋佳節將至，許多民眾到2023彰化金好禮大型展售會尋找在地特色、好吃或好用的精美伴手禮，集結83家品牌業者，有糕餅、冷凍調理包、茶、甜點、冰淇淋、餅乾等食品類商品，以及兒童教具、文創商品等非食品類商品，讓遊客買好買滿。

「2023彰化金好禮」活動吸引眾多遊客到場。（圖／彰化縣政府）

另外，這次展售會不只好逛好買，還有多重好康大放送，第一重，只要在活動攤位消費滿200元，就能獲得一張摸彩券，有機會把人氣手機 iPhone 14、實用西華典雅微壓鍋，以及眾多知名商家禮券好禮帶回家；第二重，現場消費累積滿880元，立即送一杯冰涼飲品；第三重，在指定 Facebook 粉專按讚，還能獲得精美環保餐具，為愛護地球盡一份心力；最後還有，藝人張棋惠快閃現場帶動人氣，希望民眾在消費的同時，也能為自己理想中的商品投下一票。

本次活動為最後一階段的大型展售會暨民眾實體票選，占30%，只要民眾單筆消費滿200元就能獲得1張投票貼紙，貼給心目中最喜愛的伴手禮業者，已於活動最後一天，統計後選出食品類十大金質獎、非食品類10大金質獎、超威新人獎、網路人氣獎，以及現場人氣獎，總計38個獎項。

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