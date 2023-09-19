來台灣旅遊、定居的外國人越來越多，不免對台灣做出評價，一名網友好奇表示，為何外國人批評台積電或美食「台灣人就爆炸？」直呼這2點似乎已經成為台灣人的信仰。許多鄉民認為「嘴美食真的不行！」也有網友無感「還好吧，看講的是否屬實。」

一名網友在批踢踢發文點名台積電是神聖的、不容被侵犯，「台積電世界第一，在台灣甚至成為一個信仰，你說我媽、我爸、我哥、我姐都可以，就不準說台積電。」

再來是「美食」，原PO提到之前有不少外國網紅認為台灣的食物「普普通通」，結果台灣人馬上跳腳、出征，嚇得外國網紅只敢說台灣食物超好吃。原PO好奇問「為何有外國人戳到這2個點，台灣人就爆炸？」

貼文曝光後引發許多討論，有網友認同「南部人只要聽到食物不好吃就暴怒」、「台南人才會對美食崩潰吧」、「習慣外國人吹捧，不吹不習慣。」

也有鄉民表示無感「還好吧，看講的是否屬實」、「無所謂，我沒有台積電的股票，吃的我也很隨和」、「每個國家的人都跟我說他們的美食世界第一，我要信誰？」